Почему экспресс-тесты на коронавирус не используются в Азербайджане?

БАКУ /Trend/ - Экспресс-тесты не гарантируют стопроцентное выявление коронавирусной инфекции.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, применение экспресс-тестов не было одобрено Всемирной организацией здравоохранения: "Сегодня мы проводим тест PZR, который был оценен ВОЗ как самый эффективный тест, выявляющий коронавирус.

"Экспресс-тесты могут просто предполагать наличие инфекции в организме. Стопроцентный тест, обнаруживающий этот вирус - все еще тест PZR",- сказала она.