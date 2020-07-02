В Нефтчалу прокладывается новый магистральный водопровод (ФОТО) (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 15:44)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерсу" приступило к реализации проекта по водоснабжению и канализации в Нефтчале, сообщает в четверг Trend со ссылкой на водного оператора.

По новому проекту, вода будет подаваться в город и окрестные села по Ширван-Муганскому водопроводу.

Жители г. Нефтчала и окрестных сел будут обеспечены качественной водой, перерабатываемой на водоочистных сооружениях Куры.

В связи с истечением эксплуатационного срока системы водоснабжения города Нефтчала уже не способны удовлетворять растущие нужды населения. До настоящего времени вода для города забиралась из реки Кура.

Для обеспечения подачи воды в город вблизи г. Сальян началось строительство водохранилища вместимостью 7500 кубометров. Отсюда до г. Нефтчала строится магистральный водопровод протяженностью 44 км. Его строительство завершится до конца этого года, и трубопровод будет подсоединен к существующей водной сети. В дальнейшем в г. Нефтчала, поселках Кюркянд и Банка будут построены 118 км водопроводной и 116 км – канализационной сети. Также планируется строительство канализационного коллектора и водоочистного сооружения. За счет новой инфраструктуры будут обеспечены потребности в воде свыше 80 тыс жителей.

Отметим, что в настоящее время в г. Нефтчала и ряде сел района имеются проблемы с водой. Обмеление реки Кура сделало воду жесткой, непригодной для питья, поэтому потребность в воде в райцентре и в более 10 селах и поселках обеспечивают водовозы, которые доставляют воду из Сальяна.

(Текст: Кямаля Сеидова)