TOP 10 наиболее посещаемых сайтов госструктур Азербайджана (СПИСОК)
БАКУ /Trend/ - Опубликована статистика за I полугодие 2020 года по использованию информационных интернет-ресурсов государственных органов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр борьбы с компьютерными инцидентами.
Согласно информации, TOP 10 наиболее посещаемых сайтов государственных органов выглядит следующим образом:
По общему числу посещений
1.sosial.gov.az
2. edu.gov.az
3. cabmin.gov.az
4. dia.gov.az
5. dim.gov.az
6. asan.gov.az
7. mod.gov.az
8. mia.gov.az
9. dtx.gov.az
10. mct.gov.az
По уникальному числу посещений
1. cabmin.gov.az
2. edu.gov.az
3. sosial.gov.az
4. mia.gov.az
5. dim.gov.az
6. asan.gov.az
7. mod.gov.az
8. azal.az
9. mct.gov.az
10. customs.gov.az
ТОР 10 стран по обращениям
1. Азербайджан
2. США
3. Россия
4. Европа
5. Турция
6. Украина
7. Китай
8. Германия
9. Эстония
10. Великобритания
(Текст: Кямаля Сеидова)