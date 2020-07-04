В Азербайджане к административной ответственности привлечены около 2,5 тыс. участников дорожного движения

БАКУ /Trend/ - С 00.00 часов 03.07.2020 до 00.00 часов 04.07.за нарушение ужесточенного карантинного режима, введенного на территориях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19),, были привлечены к ответственности по статье 211.1. Кодекса об административных проступках 2118 человек, находившиеся в транспортных средствах, а за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по статье 211.2 – 371 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции.

В целом, к административной ответственности был привлечен 2491 участник дорожного движения.