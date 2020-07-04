Фонд господдержки развития СМИ Азербайджана огласил результаты конкурса на оказание финансовой помощи газетам
БАКУ /Trend/ - Конкурс, объявленный 16 июня 2020 года Фондом государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана, с целью оказания финансовой помощи редакциям газет, завершился.
Как сообщает Trend со ссылкой на Фонд, в соответствии с правилами конкурса были рассмотрены заявки редакций газет, которые представили проекты и предложения в областях, указанных в «Концепции государственной поддержки развития средств массовой информации в Азербайджанской Республике», и нижеуказанные газеты были объявлены победителями в следующих областях:
|
№
|
Название газеты
|
Область, по которой газета объявлена победителем
|
1.
|
Газета "Ени Азербайджан"
|
1) Интеграция Азербайджанской Республики в мировое сообщество, развитие сотрудничества со странами региона и другими государствами, международными организациями.
2) Пропаганда идеи азербайджанства
3) Поощрение социально-экономического развития регионов
|
2.
|
Газета "Сяс" (Səs)
|
1) Распространение правды в мировом сообществе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, защита справедливой позиции Азербайджана
2) Пропаганда идеи азербайджанства
3) Освещение гендерных, семейных и демографических проблем
|
3.
|
Гязета "Шарг" ("Şərq")
|
1) Развитие свободы мысли, слова и информации, плюрализма
2) Защита общественных и государственных интересов
3) Распространение правды в мировом сообществе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, защита справедливой позиции Азербайджана
|
4.
|
Газета "525-ci qəzet"
|
1) Пропаганда истории государственности, национальных обычаев и традиций, науки и культуры Азербайджана
2) Развитие национального самосознания молодого поколения и воспитание патриотических чувств
3) Разработка научно-массовых, культурно-просветительских, образовательных программ
|
5.
|
Газета "Ени Мусават"
|
1) Распространение правды в мировом сообществе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, защита справедливой позиции Азербайджана
2) Организация свободного предпринимательства и либеральной экономики
3) Физическое и духовное развитие детей и молодежи
|
6.
|
Газета "Бакы Хабар"
|
1) Распространение правды в мировом сообществе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, защита справедливой позиции Азербайджана
2) Пропаганда идеи азербайджанства
3) Создание диаспоры, лоббирование и солидарность азербайджанцев всего мира
|
7.
|
Газета "Azernews"
|
1) Распространение правды в мировом сообществе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, защита справедливой позиции Азербайджана
2) Интеграция Азербайджанской Республики в мировое сообщество, развитие сотрудничества со странами региона и другими государствами, международными организациями.
|
8.
|
Газета "Новое время"
|
1) Организация свободного предпринимательства и либеральной экономики
2) Освещение гендерных, семейных и демографических вопросов
|
9.
|
Газета "Халг Джебхеси"
|
1) Строительство гражданского общества, правового государства
2) Распространение правды в мировом сообществе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, защита справедливой позиции Азербайджана
|
10.
|
Газета "Hürriyyet"
|
1) Защита общественных и государственных интересов
2) Создание диаспоры, лоббирование и солидарность азербайджанцев всего мира
|
11.
|
Газета "Адалят"
|
1) Распространение правды в мировом сообществе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, защита справедливой позиции Азербайджана
2) Пропаганда истории государственности, национальных обычаев и традиций, науки и культуры Азербайджана
|
12.
|
Газета "Азад Азербайджан"
|
1) Пропаганда истории государственности, национальных обычаев и традиций, науки и культуры Азербайджана
|
13.
|
Газета "Türküstan"
|
1) Пропаганда истории государственности, национальных обычаев и традиций, науки и культуры Азербайджана
|
14.
|
Газета "Olaylar"
|
1) Создание диаспоры, лоббирование и солидарность азербайджанцев всего мира
|
15.
|
Газета "Paralel"
|
1) Экология и охрана окружающей среды
|
16.
|
Газета "Unikal"
|
1) Распространение правды в мировом сообществе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, защита справедливой позиции Азербайджана
|
17.
|
Газета "Həftə içi"
|
1) Экология и охрана окружающей среды
|
18.
|
Газета "Неделя"
|
1) Распространение правды в мировом сообществе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, защита справедливой позиции Азербайджана