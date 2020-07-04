Фонд господдержки развития СМИ Азербайджана огласил результаты конкурса на оказание финансовой помощи газетам

БАКУ /Trend/ - Конкурс, объявленный 16 июня 2020 года Фондом государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана, с целью оказания финансовой помощи редакциям газет, завершился.

Как сообщает Trend со ссылкой на Фонд, в соответствии с правилами конкурса были рассмотрены заявки редакций газет, которые представили проекты и предложения в областях, указанных в «Концепции государственной поддержки развития средств массовой информации в Азербайджанской Республике», и нижеуказанные газеты были объявлены победителями в следующих областях: