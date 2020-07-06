Дорожная полиция вернула 490 транспортных средств с карантинных постов в Баку
БАКУ /Trend/ - Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) с 00:00 часов 5 июля по 00:00 часов 6 июля привлекло к административной ответственности 1 683 человека в транспортных средствах, нарушивших ужесточенный режим карантина, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на управление.
Из них 215 человек были привлечены к административной ответственности за не ношение медицинских масок в такси и автобусах, всего к административной ответственности было привлечено 1 898 участников движения.
За указанный период было пресечено пересечение полицейских постов 490 транспортными средствами, не имеющими соответствующего разрешения.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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