Стала известна причина резкого запаха в Баку

БАКУ /Trend/ - Специалисты министерства экологии и природных ресурсов провели исследование в связи с распространением резкого запаха в Наримановском и Бинагадинском районах Баку.

Об этом в ответ на запрос Trend сказал заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии Васиф Алиев.

По его словам, предполагается, что запах распространился с озера Беюк Шор, куда сбрасываются сточные воды, из-за преобладающей высокой температуры и застойных погодных условий, наблюдавшихся в последние дни.

Он отметил, что специалисты министерства провели мониторинг местности и взяли пробы из атмосферы. Более подробная информация будет предоставлена ​​завтра.