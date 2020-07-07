В период пандемии досрочно освобождено до 1000 заключенных - минюст Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В министерстве юстиции Азербайджана в формате видеоконференции прошла встреча с представителями ЕС и посольств порядка 15 государств в Азербайджане на тему "Меры борьбы с инфекцией COVİD-19 в органах юстиции", сообщает во вторник Trend со ссылкой на минюст.

Встреча с участием, в том числе представителей гражданского общества была нацелена на информирование международной общественности о мерах против коронавирусной пандемии, обсуждение сотрудничества в этой сфере.

В мероприятии с участием руководителей структурных организаций министерства было рассказано о решительных мерах, проводимых в стране против инфекции COVİD-19 под руководством Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, работе по борьбе с пандемией в органах юстиции.

Было отмечено, что в условиях глобальной пандемии суды работали согласно карантинному режиму, судебные процессы по неуголовным делам проводились в режиме онлайн, в формате видеоконференции.

В мероприятии было отмечено, что распоряжением главы государства о помиловании были освобождены 176 человек старше 65 лет с высоким риском заражения вирусом, и до 1000 заключенных освобождены досрочно, 429 арестованных были помещены под домашний арест и освобождены в результате применения других альтернативных мер пресечения.

Также было отмечено подписание и утверждение Президентом страны Протокола о продлении Соглашения между правительством Азербайджана и Международным Комитетом Красного Креста о местах временного содержания, в том числе, позволяющего беспрепятственное посещение пенитенциарных учреждений.

На встрече представитель ЕС одобрил ее проведение в трехстороннем формате, подчеркнул важность продолжения сотрудничества, выразил готовность оказывать поддержку мерам, осуществляемым министерством против пандемии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )