Завтра в Баку сохранится солнечная погода, до 38 градусов тепла

Общество 7 июля 2020 14:31 (UTC+04:00)
Завтра в Баку сохранится солнечная погода, до 38 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове солнечно, ветер южный, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 22-26, днем 35-39, в Баку ночью 23-25, днем 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 754 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - ночью 60-70, днем 30-40 процентов.

На пляжах Абшерона южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако к вечеру в некоторых западных районах ожидаются грозовые дожди, град, ветер восточный.

Температура воздуха ночью 21-26, днем 35-39, в горах ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове будет преобладать слабый ветер, временами штиль, днем сильная жара, что неблагоприятно для большинства метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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