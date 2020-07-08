В Азербайджане к административной ответственности привлечены 1 874 участника движения
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за минувшие сутки к административной ответственности привлечены 1 874 участника движения, сообщает в среду Trend со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП).
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