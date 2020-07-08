Группа иностранных специалистов по COVID-19 прибыла в Азербайджан (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с указанием Президента Азербайджана Ильхама Алиева Оперативному штабу при Кабинете Министров в Азербайджан прибыла группа иностранных специалистов, работающих в области нового типа коронавируса (COVID-19).

По данным Trend, в рамках мероприятий по профилактике широкого распространения инфекции COVID-19 специалисты, реаниматологи и пульмонологи из России и Турции в настоящее время проводят встречи с медицинским персоналом Оперативного штаба, обмениваются опытом в области мер, направленных на борьбу с пандемией COVID-19.

Члены Научного совета по COVID-19 Министерства здравоохранения Турции, а также высокоспециализированные врачи из России и Турции будут находиться в больницах особого режима, работать в сфере лечения и профилактики совместно с местными специалистами.

(Текст: Наргиз Исмайлова. Редактор: Ровшан Гусейнов)