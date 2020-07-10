В Азербайджане стартовал конкурс по приему на работу учителей

БАКУ /Trend/ - Со следующей недели начнется электронный прием документов на конкурс по приему на работу учителей на 2020-2021-й учебный год, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования.

В ведомстве сообщили, что в этом году тестовый тур конкурса планируется провести в нескольких городах и районах страны с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)