Завтра в Баку местами ожидается дождь

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 15 июля ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ночью и утром местами пройдут дожди и грозы. Ветер северо-западный временами с усилениями, передает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 22-25, днем 29-32, в Баку ночью 23-25, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление поднимется с 755 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 45-50 процентов.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер, временами с усилениями. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 25-26 градусов тепла.

В регионах Азербайджана 15 июля пройдут грозы, ожидаются дожди, местами интенсивного характера, возможно выпадение града. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 20-25, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)