Решением Кабмина Азербайджана переименован Центр профобучения в Сумгайыте
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в постановление "О создании Центра профессионального обучения при ООО "Сумгайытский химический промышленный парк"".
Как сообщает в субботу Trend, слово "обучения" в названии Центра профессионального обучения при ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" заменено на слово "образования".
В то же время часть вторая постановления дана в следующей редакции:
"Министерство экономики Азербайджана совместно с министерством образования Азербайджана должны принять соответствующие меры для начала деятельности Центра профессионального образования".
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