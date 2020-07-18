Решением Кабмина Азербайджана переименован Центр профобучения в Сумгайыте

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в постановление "О создании Центра профессионального обучения при ООО "Сумгайытский химический промышленный парк"".

Как сообщает в субботу Trend, слово "обучения" в названии Центра профессионального обучения при ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" заменено на слово "образования".

В то же время часть вторая постановления дана в следующей редакции:

"Министерство экономики Азербайджана совместно с министерством образования Азербайджана должны принять соответствующие меры для начала деятельности Центра профессионального образования".