Бакинское метро не будет работать до 5 августа
БАКУ /Trend/ - Во время ужесточенного карантинного режима, который продлится до 5 августа, бакинское метро не будет работать.
Как сообщает Trend, в городах и районах, где применяется ужесточенный режим карантина, в следующие временные отрезки не будет работать общественный транспорт:
с 00:00 25 июля по 06:00 27 июля;
с 00:00 первого августа по 06:00 третьего августа.
Отметим, что в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе, Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёкгёльском, Хачмазском, Сиязаньском и Шекинском районах ужесточенный карантинный режим в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией будет продолжаться до 06:00 пятого августа 2020 года.
(Автор: Асиф Мехман)
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