В случае роста числа заражений возможно повторное ужесточение карантина - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - Если после смягчения режима карантина будет наблюдаться рост числа инфицированных, мы будем вынуждены вновь ужесточить режим карантина.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов, передает в понедельник Trend.

По его словам, здесь много зависит от того, как будут вести себя люди в сложившейся ситуации.

"Мы должны сделать так, чтобы позже не возникла необходимость в ужесточении карантина. Поэтому людям следует быть осмотрительнее, соблюдать правила. Карантина не хочет и правительство. Мы желаем, чтобы люди работали, экономика развивалась, но в текущих условиях мы вынуждены вводить карантин", - сказал Мовсумов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)