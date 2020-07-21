ГЭЦ Азербайджана проведет приемный экзамен в медицинскую резидентуру

БАКУ /Trend/ - Первый тур вступительного экзамена в медицинскую резидентуру будет проведен 5 августа в Баку и Нахчыване, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Участники в обязательном порядке должны предоставить следующие документы:

- пропускной лист на экзамен;

- декларацию о здоровье участника экзамена;

- удостоверение личности.

Пропускной лист и декларация о здоровье участника экзамена будут размещены на сайте ГЭЦ за три дня до экзамена.

Отметим, что декларация о здоровье подписывается самим абитуриентом.

Так как декларация сдается контролеру, ее необходимо распечатать на отдельном листе.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )