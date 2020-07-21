ГЭЦ Азербайджана проведет приемный экзамен в медицинскую резидентуру
БАКУ /Trend/ - Первый тур вступительного экзамена в медицинскую резидентуру будет проведен 5 августа в Баку и Нахчыване, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Участники в обязательном порядке должны предоставить следующие документы:
- пропускной лист на экзамен;
- декларацию о здоровье участника экзамена;
- удостоверение личности.
Пропускной лист и декларация о здоровье участника экзамена будут размещены на сайте ГЭЦ за три дня до экзамена.
Отметим, что декларация о здоровье подписывается самим абитуриентом.
Так как декларация сдается контролеру, ее необходимо распечатать на отдельном листе.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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