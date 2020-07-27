Бакинская Высшая Школа Нефти провела международный вебинар по онлайн-образованию

Общество 27 июля 2020 12:42 (UTC+04:00)
Бакинская Высшая Школа Нефти провела международный вебинар по онлайн-образованию

Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) совместно со Стамбульским Техническим Университетом (СТУ) и Азербайджанским Государственным Экономическим Университетом (UNEC) провели вебинар на тему «Онлайн-обучение и оценка знаний в период пандемии COVID-19: проблемы и возможности».

В вебинаре приняли участие ректоры Бакинского Инженерного Университета, Азербайджанского Технического Университета, Азербайджанского Педагогического Университета, Азербайджанской Академии Труда и Социальных Отношений, Азербайджанского Университета Туризма и Менеджмента, Мингячевирского Государственного Университета, Азербайджанского Государственного Университета Культуры и Искусств, руководящие сотрудники Министерства Образования, а также уполномоченные представители ряда высших учебных заведений.

Более 200 человек приняли участие в вебинаре, организованном на платформе Zoom.

В начале мероприятия участники минутой молчания почтили память солдат и офицеров, геройски погибших в боях, прошедших вследствие провокации, совершенной вооруженными силами Армении в Товузском направлении.

Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмар Гасымов, ректор Стамбульского Технического Университета Мехмет Караджа, ректор Азербайджанского Государственного Экономического Университета Адалят Мурадов, генеральный секретарь Сети университетов Черноморского региона Эден Мамут выступили на вебинаре со вступительной речью.

Приветствуя участников мероприятия от имени его организаторов, ректор БВШН Э. Гасымов сказал, что он считает, что вебинар будет полезен с точки зрения поиска решений проблем, существующих в сфере дистанционного и онлайн-образования, а также выдвижения новых предложений. Он отметил, что дипломы или сертификаты, выдаваемые студентам по окончании ими курсов дистанционного обучения, пока еще не признаются как документы, свидетельствующие о высоком качестве полученного образования. Поэтому Э. Гасымов предложил, чтобы преподаватели и инструкторы постоянно совершенствовали свои знания и могли своевременно применять новые технологии и тенденции.

«Студенты хотят получить от нас качественное образование. Поэтому подобные мероприятия, а также обмен мнениями и опытом должны проводиться время от времени. Наш долг - организовать дистанционное обучение на высшем уровне. Бакинская Высшая Школа Нефти смогла обеспечить непрерывность процесса обучения в период пандемии благодаря своевременному внедрению системы дистанционного обучения, включая проведение онлайн-уроков и экзаменов. Однако если нынешняя ситуация сохранится в течение длительного времени, мы будем обязаны обеспечить более организованный переход к дистанционному образованию с нового учебного года», - сказал ректор.

В своем выступлении ректор Азербайджанского Государственного Экономического Университета А. Мурадов отметил, что период пандемии дал новые права дистанционному обучению. Он сказал, что работа по дистанционному образованию в UNEC началась в 2016 году и подготовительные работы велись в течение двух лет. В этот период был создан центр дистанционного образования, который может обеспечить дистанционное обучение до 20 000 студентов.

«Центр, который был введен в эксплуатацию в 2018 году, создал широкий спектр технологических возможностей для университета», - сказал он.

А. Мурадов также отметил, что все действующие в Азербайджане университеты столкнулись с необоснованными мифами о дистанционном образовании, такими как «дистанционное обучение не дает качественного образования», «в Азербайджане никогда не применялось дистанционное обучение», «научно-исследовательские институты не проводили исследований в этой области», «нет педагогических кадров для проведения дистанционного обучения».

«Однако, благодаря своевременному приобретению технологических знаний учителями в Азербайджане, была устранена возможность возникновения проблем в дистанционном образовании. Я бы сказал, что дистанционное обучение стирает границы между университетами. Недостатком дистанционного образования является его неспособность выполнять функцию социализации. Существуют также не онлайн-формы дистанционного обучения. Но мы не думали об этом, и это создает для нас серьезные проблемы. Так, это делает невозможным прием в университеты иностранных студентов, находящихся в странах, расположенных в разных часовых поясах. Дистанционное обучение устраняет границы между университетами, и студенты имеют возможность слушать уроки, транслируемые онлайн из других университетов. Но что будет, если студенты начнут массово уходить из местных университетов? Это главный вопрос», - сказал А. Мурадов.

В своем выступлении ректор UNEC отметил, что дистанционное образование - это дорогое обучение, связанное с применением новейших технологий, быстрым обновлением технологий и программного обеспечения. Он также отметил, что необходимо создавать виртуальные лаборатории и учебники по дистанционному обучению и проводить соответствующее обучение для преподавателей на регулярной основе, что требует вложения инвестиций. А. Мурадов сказал, что университеты часто не имеют такой возможности.

Ректор Стамбульского Технического Университета Мехмет Караджа сказал, что пандемия изменила мир в целом. По его словам, многие университеты по всему миру намерены продолжить обучение в режиме онлайн.

«Ведущие университеты, такие как Бостон, Гарвард и Кембридж, решили продолжить проводить обучение в режиме онлайн до конца этого года и даже в начале следующего года. В худшем случае мы продолжим проведение онлайн-обучения в Турции до конца этого года. Я хотел бы отметить, что некоторые сферы выйдут на первый план в онлайн-образовании, а некоторые отойдут на задний план. Существует такое радикальное мнение, что родители могут начать думать, что их детям не нужно учиться 4 года и что будет лучше для их детей стать владельцами бизнеса, имея только сертификаты», - сказал он.

М. Караджа напомнил, что СТУ, которому 150лет, начал дистанционное обучение 5 лет назад.

«С созданием Образовательного центра Ninova начался переход к синхронному обучению, а 6 апреля университет начал проводить дистанционное и онлайн-обучение. За это время 26 миллионов студентов посетили занятия, и было обеспечено 1,5 миллиона минут синхронного обучения», - сказал он.

Ректор СТУ отметил, что для студентов, у которых возникли проблемы с подключением к Интернету, была организована пересдача экзаменов.

«Кроме того, срок летней школы был сокращен до 5 недель, а количество кредитов уменьшено», - добавил он.

Генеральный секретарь Сети университетов Черноморского региона Эден Мамут сказал, что организация, которую он возглавляет, объединяет 120 университетов.

«Среди членов Сети есть университеты из Европейского союза и Евразийского региона», - сказал он.

Э. Мамут считает, что в данном контексте Сеть университетов Черноморского региона может играть связующую роль в дистанционном образовании.

«Во время пандемии было проведено много таких конференций по дистанционному образованию. Я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что профессора из Америки и Европы также поднимают проблемы, упомянутые здесь сегодня. Независимо от того, насколько технологически развиты страны, ни один университет не был полностью готов к переходу к дистанционному обучению. Да и сейчас ни один университет в мире не готов полностью к этому. Это потому, что никто не знает, где эта гибридная система началась и куда она пойдет. Поэтому, когда мы пользуемся технологиями, мы должны думать о новых формах», - сказал он.

Кроме того, генеральный секретарь предложил создать Черноморскую региональную магистерскую программу для необходимых сфер и специальностей.

Затем с презентациями выступили проректор по учебной работе СТУ Фуат Айдын, проректор по науке и исследовательской работе СТУ Алпер Унал, директор Центра информационных технологий Кунейт Танту.

Вебинар завершился сессией вопросов и ответов.

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