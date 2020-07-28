В Турции отменен концерт певца армянского происхождения

Общество 28 июля 2020 11:45 (UTC+04:00)
В Турции отменен концерт певца армянского происхождения

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Эскишехир отменен концерт певца армянского происхождения.

Как сообщает Trend, концерт должен был состояться на сцене ресторана "Мухталиф".

По словам председателя Общества азербайджанцев Эскишехира Джавида Айдына, после появления информации о предстоящем выступлении певца армянского происхождения Левона Топосяна в одном из люксовых ресторанов города, были начаты переговоры с руководством этого ресторана. В официальном обращении к руководству ресторана была представлена информация о провокациях подразделений ВС Армении на границе с Азербайджаном, в результате которых погибли 12 азербайджанских военнослужащих, в том числе генерал-майор Полад Гашимов, об акциях протеста против агрессивной политики Армении, прошедших как в Эскишехире и других городах Турции, так и в различных странах. Было отмечено, что армянские варвары совершили нападения на мирных азербайджанских демонстрантов в Лос-Анджелесе, Брюсселе, Париже, а также на азербайджанцев, занятых торговлей в России, и нанесли им телесные повреждения.

После этого концерт армянского певца был отменен, а также были отменены планы о подписании с ним долгосрочного контракта.

Общество азербайджанцев Эскишехира от имени соотечественников выразило благодарность руководству ресторана за этот шаг.

(Текст: Турал Гараджаев)

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