В Баку в связи с приемом в первый класс поступило свыше 44 тысяч электронных обращений

Общество 28 июля 2020 14:32 (UTC+04:00)
В Баку в связи с приемом в первый класс поступило свыше 44 тысяч электронных обращений

БАКУ /Trend/ - В рамках приема в I класс общеобразовательных школ Баку посредством электронной системы поступило свыше 44 тысяч обращений.

Как сообщили во вторник Trend в Управлении образования Баку, также продолжается выбор школ по приему в первый класс детей, успешно прошедших собеседование по оценке устной речи по секторам общеобразовательных заведений, преподавание в которых ведется на иностранных языках.

Родители или законный представитель ребенка, посредством "личного электронного кабинета", могут разместить запрос о выборе учебного заведения, соответствующего регистрации по месту жительства. Родители, чьи дети не прошли собеседование, могут обратиться для приема в азербайджанский сектор.

С учетом медико-профилактической ситуации изменен принцип работы Центров альтернативной регистрации, действующих для оказания помощи родителям в процессе электронной регистрации по приему детей в первый класс.

Родители, которые по тем или иным причинам не смогли пройти электронную регистрацию, могут предоставить рабочим группам соответствующую информацию в связи с поступлением ребенка в первый класс посредством Whatsapp по телефонам (+994)55 892-27-51, (+994)55 892-95-89, (+994) 55 892-63-90) с 10:00 до 16:00 в рабочие дни. Далее родителям будет оказана соответствующая помощь. По всем другим вопросам относительно приема они могут обратиться посредством раздела "Обратная связь" на портале mektebeqebul.edu.az.

Также родители детей, поступающих в первый класс, могут обратиться в рабочие дни с интересующими их вопросами в Информационный центр министерства образования по телефону 146 или в справочный Центр Управления образования города Баку по телефону (012) 599-12-22. Это новшество введено в связи с текущей медико-профилактической ситуацией, а также позволит избежать лишней траты времени.

В Управлении отметили, что система mektebeqebul.edu.az, применяемая в рамках исполнения указа Президента Азербайджана от 23 мая 2011 года "О некоторых мерах в сфере организации оказания электронных услуг в государственных органах", служит расширению спектра электронных услуг, предоставляемых населению в сфере образования, усовершенствованию системы учета ученического контингента, обеспечению удобства родителей и, в целом, упрощению приема детей в общеобразовательные учреждения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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