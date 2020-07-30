ГЭЦ Азербайджана о сегодняшних выпускных экзаменах

БАКУ /Trend/ - По предварительной информации, к сегодняшним экзаменам в Азербайджане в связи с повышенной температурой и в соответствии с врачебным заключением не был допущен один человек, двое были выдворены по причине обнаружения у них мобильных телефонов.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном экзаменационном центре, для управления экзаменационным процессом в Центре функционировал оперативный штаб, с экзаменационными зданиями поддерживалась регулярная связь и ход экзаменов был под контролем.

Экзамены были проведены в соответствии с требованиями условий пандемии, вход в здания без медицинских масок был запрещен. Экзаменационный персонал был обеспечен соответствующими защитными средствами.

Экзамены были организован в 10 городах и районах.

В этих целях было отведено 64 здания, 1107 экзаменационных залов. Для управления экзаменами назначен 64 общих, 179 экзаменационных руководителей, 1443 учителя-контролера, 128 сотрудников, которые осуществляли пропуск участников, 71 представитель в зданиях.

В экзаменах 30 июля предусматривалось участие порядка 14 225 учеников (абитуриентов).

Ввиду того, что проверка заданий открытого типа, используемых в первом туре экзаменов по приему в вузы по I-IV группам специальностей для выпускников прошлых лет, вступительных экзаменах в вузы по V группе специальностей и средние специальные учебные заведения на базе полного (11-летнего) среднего образования, а также в выпускных экзаменах для учеников 11-х классов требует продолжительного времени, результаты предусматривается огласить в течение трех недель.

Результаты выпускных (вступительных) экзаменов для 9-классников, а также экзаменов по азербайджанскому языку будут оглашены в течение ближайших пяти дней.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)