БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разоблачены незаконные действия еще одного должностного лица.

Как сообщили в четверг Trend в Геранбойской районной прокуратуре, в прокуратуру поступила информацию о том, что представитель главы ИВ города Нафталан по участковому административному территориальному округу №1 Асеф Джаббаров, в нарушение постановления Кабинета министров "О дополнительных мероприятиях по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции на территории Азербайджана", незаконно выдавал различным лицам справки для их свободного передвижения в период карантина.

В ходе расследования возникли основания для подозрения в том, что Асеф Джаббаров, злоупотребив должностными полномочиями, выдал отдельным лицам 100 справок для предоставления во время проверок на карантинных постах и свободного передвижения.

По факту в Геранбойской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 309.1 (превышение должностных полномочий) УК Азербайджана. Асеф Джаббаров был привлечен к следствию в качестве подозреваемого, и в его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Предварительное следствие по уголовному делу завершилось четвертого августа 2020 года, и дело было направлено для рассмотрения по назначению дело было направлено в Нафталанский городской суд.

(Текст: Турал Гараджаев)