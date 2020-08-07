Мы нацелены на то, чтобы пенсии кратно превышали прожиточный минимум - минтруда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения нацелено на то, чтобы пенсионеры в Азербайджане получали кратно превышающую прожиточный минимум пенсию.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал министр Сахиль Бабаев.

По его словам, все зарплаты в стране должны быть легализованы. Взимаемые с них взносы по социальному страхованию должны быть выплачены гражданам в виде пенсии.

Бабаев сказал, что в этому году 53 тысячам гражданам пенсии назначены в электронном виде. Он подчеркнул, что в стране будет разработана единая платформа по трудовым отношениям.

По словам министра, по причине того, что пожилые люди не могут активно пользоваться интернетом, перечень продуктивных услуг должен быть расширен.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)