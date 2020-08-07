Дорожная полиция Азербайджана обратилась к лицам, стремящимся выехать в регионы

БАКУ /Trend/ - После отмены пятого августа системы СМС-разрешений, а также разрешений на передвижение, полученнных посредством портала icaze.e-gov.az или на основании служебного удостоверения, в последнее время проживающие живущие в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, но прописанные в различных регионах республики лица, под предлогом отбытия в отпуск пытаются выехать за пределы административной территории упомянутых населенных пунктов.

Как сообщает в пятницу Trend, Главное управление Государственной дорожной полиции МВД доводит до сведения участников движения, что в связи с ограничениями на въезд и выезд по 13 городам и районам страны, где введен ужесточенный режим карантина, а также из-за временного прекращения наземных и воздушных пассажироверевозок независимо от места постоянной регистрации, живущим в вышеперечисленных пунктах лицам запрещается выезжать в другие города и регионы республики.

"Просьба к участникам движения, за исключением лиц, которым выдан соответствущий командировочный лист, либо информация о которых после пятого августа 2020 года внесена в систему портала "icaze.e-gov.az" для дачи разрешения на передвижение по республике, а также исключая случаи участия в похоронной церемонии близкого родственника на основании соответствующего разрешения, не пытаться выехать за пределы Баку, Сумгайыта и Абшеронского района. Вновь подчеркиваем, что независимо от места постоянной регистрации, никто из городов и районов, где введен ужесточенный режим карантина, не будет пропущен в другие города и районы республики, такие люди ьудут оазвеонуты обратно на особых карантинных постах", - сказали в ведомстве.

(Текст: Турал Гараджаев)