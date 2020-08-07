БАКУ /Trend/ - С 00:00 10 августа в Азербайджане будет разрешено проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе.

Как сообщает Trend, соответствующее решение принял Оперативный штаб при Кабинете министров.

Было отмечено, что согласно соответствующему решению Кабинета министров, в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир и Абшеронском, Бардинском, Сальянском, Хачмазском, Геранбойском, Гейгельском районах с 00:00 10 августа в список разрешенных сфер деятельности добавляются следующие сферы:

- Проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе;

- деятельность торговых объектов по продаже непродовольственных товаров и предметов бытового обслуживания населения (за исключением крупных торговых центров);

- производство машин и оборудования;

- производство электрооборудования;

- производство компьютерной, электронной и оптической продукции;

- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;

- производство прочих транспортных средств;

- производство полиграфической продукции;

- изготовление ювелирных изделий;

- производство музыкальных инструментов, спортивных товаров;

- швейное производство;

- текстильная промышленность;

- производство обуви;

- производство кожи и кожаных изделий;

- производство табачных изделий;

- производство прочей промышленной продукции.