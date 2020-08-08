Водный оператор Азербайджана проведет ночные рейды для выявления случаев незаконного использования воды (ФОТО)

Общество 8 августа 2020 16:28 (UTC+04:00)
Водный оператор Азербайджана проведет ночные рейды для выявления случаев незаконного использования воды (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В целях исполнения поручений Президента Азербайджана Ильхама Алиева по поводу повышения качества обслуживания в сфере водоснабжения, предотвращения случаев расточительства и потери воды, данных в ходе совещания, посвященного состоянию водного хозяйства , ОАО "Азерсу" разработало План мероприятий и уже приступило к работе.

Как сообщили в субботу Trend в ведомстве, для этого созданы специальные группы, усилены меры контроля как на Абшеронском полуострове, так и в регионах.

Предварительные расследования показывают, что незаконное и неформальное использование воды больше всего распространено в пригородах Баку, в основном во дворах и дачных домах, а также в некоторых коммерческих объектах. В ходе осмотра водопроводных сетей в Хазарском, Сабунчинском, Сураханском, Бинагадинском, Абшеронском районах, а также на приусадебных участках, был выявлен ряд негативных случаев, связанных с незаконным использованием питьевой воды. Было установлено, что группа граждан и субъектов предпринимательства, незаконно подключившись к водопроводам без получения технических условий и заключения договора с ОАО «Азерсу», использовали питьевую воду без оформления.

В различных регионах, в том числе в Абшеронском районе, Сабунчинском, Хазарском, Бинагадинском районах Баку были выявлены факты незаконного подключения к магистральным водопроводам. Все эти факты были задокументированы.

Для предотвращения этих мероприятий, которые проводятся тайно, в основном в ночное время, сотрудникам районных управлений водоснабжения было поручено проводить рейды в вечернее и ночное время.

При выявлении случаев незаконного использования воды сотрудники "Азерсу" устраняют незаконные подключения к водопроводам, рассчитывается нанесенный ущерб, а также население подробно информируется о правилах подключения к сетям водоснабжения.

Отметим, что незаконное использование питьевой воды приводит к расточительству, потере воды, серьезным затруднениям в оптимальном управлении водой в трубопроводах и сетях, а также нарушению гидравлических режимов в жаркие периоды, когда повышается потребление. В результате в магистральных трубопроводах и сетях падает давление, становится невозможно поддерживать стабильную подачу воды потребителям, и даже возникают перебои с подачей воды на некоторые участки, что приводит к справедливому недовольству абонентов. Проведенные анализы показывают, что в домах и объектах, где вода используется незаконно, большое количество воды расходуется впустую, и используется во много раз больше воды, чем абоненты, пользующиеся счетчиками.

ОАО "Азерсу" призывает граждан воздерживаться от незаконного использования питьевой воды.

"Напоминаем, что для совершивших такие противоправные действия не будет никаких уступок, их снабжение водой будет немедленно прекращено, ущерб будет рассчитан и в каждом случаю будет направление обращение в правоохранительные органы. Незаконное использование воды по законодательству влечет не только административную, но и уголовную ответственность.

В соответствии с поручением главы государства ОАО "Азерсу" продолжит принимать меры по выявлению незаконного и незарегистрированного использования питьевой воды, предотвращению расточительства и потерь. В то же время, просим население и общественность сообщать о таких случаях в круглосуточный информационный центр 955", - сказали в ведомстве.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Водный оператор Азербайджана проведет ночные рейды для выявления случаев незаконного использования воды (ФОТО) - Gallery Image
Водный оператор Азербайджана проведет ночные рейды для выявления случаев незаконного использования воды (ФОТО) - Gallery Image
Водный оператор Азербайджана проведет ночные рейды для выявления случаев незаконного использования воды (ФОТО) - Gallery Image
Водный оператор Азербайджана проведет ночные рейды для выявления случаев незаконного использования воды (ФОТО) - Gallery Image
Водный оператор Азербайджана проведет ночные рейды для выявления случаев незаконного использования воды (ФОТО) - Gallery Image
Водный оператор Азербайджана проведет ночные рейды для выявления случаев незаконного использования воды (ФОТО) - Gallery Image
Водный оператор Азербайджана проведет ночные рейды для выявления случаев незаконного использования воды (ФОТО) - Gallery Image
Водный оператор Азербайджана проведет ночные рейды для выявления случаев незаконного использования воды (ФОТО) - Gallery Image
Водный оператор Азербайджана проведет ночные рейды для выявления случаев незаконного использования воды (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Водный оператор Азербайджана проведет ночные рейды для выявления случаев незаконного использования воды (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Водный оператор Азербайджана проведет ночные рейды для выявления случаев незаконного использования воды (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Водный оператор Азербайджана проведет ночные рейды для выявления случаев незаконного использования воды (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Водный оператор Азербайджана проведет ночные рейды для выявления случаев незаконного использования воды (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Водный оператор Азербайджана проведет ночные рейды для выявления случаев незаконного использования воды (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Водный оператор Азербайджана проведет ночные рейды для выявления случаев незаконного использования воды (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Водный оператор Азербайджана проведет ночные рейды для выявления случаев незаконного использования воды (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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Водный оператор Азербайджана проведет ночные рейды для выявления случаев незаконного использования воды (ФОТО)
Водный оператор Азербайджана проведет ночные рейды для выявления случаев незаконного использования воды (ФОТО)
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