В Баку по ряду направлений выпущены дополнительные экспресс-автобусы
БАКУ /Trend/ - C сегодняшнего дня на линии выпущены пять дополнительных автобусных экспресс-маршрутов M1 A, M2 A и M8.
Как сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, это комфортабельные 12-метровые автобусы компании ООО BakuBus, которые будут обслуживать пассажиров с 06:30 до 21:00.
Экспресс-автобусы M1 A и M2 A, которые уже несколько дней работают в тестовом режиме, функционируют в качестве поддержки существующих линий M1 и M2. Ввод в эксплуатацию линии М8 обеспечит экспресс-сообщение поселков Маштага, Забрат, Сабунчи и других жилых массивов с центром города.
В ближайшие дни на линии также будут выпущены экспресс-автобусы М9 и М10.
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