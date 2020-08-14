Суммативное оценивание в школах является очень важным - институт образования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Проведение суммативного оценивания в школах является очень важным.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал заместитель директора Института образования, заслуженный учитель Анвар Аббасов.

"Даже если будет организовано онлайн-обучение, в новом учебном году необходимо оценить усвоение знаний всеми учащимися", - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева)