"Служба ASAN" ограничила число участников торжественных церемоний бракосочетания
БАКУ /Trend/ - В регистрационных отделах созданы условия для торжественного проведения церемоний бракосочетания, отведены отдельные комнаты.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала начальник отдела регистрации министерства юстиции в центре "Служба ASAN" № 1 Рашида Манафова.
По ее словам, в связи с пандемией эти мероприятия были отменены.
"Следует отметить, что в регистрационном отделе созданы условия для торжественного проведения церемонии бракосочетания. Люди специально обращаются за этим. В таких случаях мы контролируем количество людей, принимающих участие в церемонии", - сказала Манафова.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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