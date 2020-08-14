МВД Азербайджана обратилось к населению в связи с приближением месяца Магеррам

БАКУ /Trend/ - Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к населению в связи с приближающимися месяцем Магеррам и днем Ашура.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе министерства, в связи с постановлением Оперативного штаба при Кабинете министров в период введенного в стране до 31 августа особого режима карантина отменены все массовые мероприятий, в том числе проведение религиозных церемоний, запрещается собрания людей в общественных местах группами более чем 5-10 человек, также была приостановлена деятельность мечетей.

"Выражая глубокое уважение свободе вероисповедания людей, и вновь подчеркивая, что введенные ограничения служат исключительно защите здоровья населения, доводим до вашего сведения, что собираться в мечетях, святилищах, а также в отдельных домах в связи с началом месяца Магеррам с 21 августа и в день Ашура, недопустимо.

Призываем каждого с пониманием отнестись к данному обращению и строго соблюдать требования особого режима карантина", - говорится в обращении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)