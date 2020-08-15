Массовое проведение религиозных обрядов представляет опасность с точки зрения распространения коронавируса - УМК

БАКУ /Trend/ - В настоящее время проводить религиозные обряды в мечетях ввиду их массовости нецелесообразно.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал зампредседателя Управления мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев.

"В этом году религиозные мероприятия и церемонии перенесены. Коронавирус, распространившийся по миру, стал глобальной проблемой. С ней борются все страны. Мы, священнослужители, понимаем, что принимаются соответствующие меры для предотвращения распространения болезни. Религиозные церемонии в мечетях временно отменены. Месяц Мухаррам наступает 21 августа, а день Ашура приходится на 30 августа. Обряды в этот месяц всегда проводились массово. Но сейчас проводить их в прежнем порядке нецелесообразно. Это представляет реальную опасность с точки зрения распространения вируса. В этом году люди могут совершать обряды и ритуалы в своих домах, и для этого нет никаких препятствий. Главное, чтобы Аллах был в наших сердцах", - сказал Фуад Нуруллаев.

(Текст: Турал Гараджаев)