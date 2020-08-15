В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вылечились 207 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлены 89 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 207, скончались два человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлены 34 107 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 31 697, скончались 506 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 904 человека.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 6 041, в целом же – 826 043 теста.

(Текст: Турал Гараджаев)