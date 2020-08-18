В заведениях общепита следует соблюдать ряд правил — АПБ Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В период карантина заведения общепита должны соблюдать ряд важных правил.

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана, учитывая прямое влияние массового скопления людей во время пандемии коронавируса (COVID-19) на интенсивность распространения заболевания для предотвращения вспышек COVID-19 или распространения вируса в заведениях общественного питания на открытом воздухе персоналу и потребителям в этих заведениях необходимо соблюдать особые правила поведения.

В связи с этим на предприятиях общественного питания, работающих на открытом воздухе в соответствии с действующим законодательством, прием клиентов должен быть вдвое меньше действующих норм и правил и, соответственно, площадь размещения одного человека должна быть увеличена вдвое. Расстояние между сиденьями за одним столом в обеденных залах должно быть не менее одного метра, а расстояние между столами - не менее двух метров.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)