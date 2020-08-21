Массовые мероприятия могут перечеркнуть успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом — депутат

Общество 21 августа 2020 14:32 (UTC+04:00)
Массовые мероприятия могут перечеркнуть успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом — депутат

БАКУ /Trend/ - К сожалению, пандемия коронавируса продолжает угрожать всему миру. Для предотвращения распространения вируса страны мира вынуждены ввести карантин и отменить массовые мероприятия.

Об этом в пятницу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

По ее словам, наблюдения последних пяти месяцев распространения коронавируса, показали, что массовые скопления людей в помещениях и на улицах является важнейшим фактором, стимулирующим распространение вируса.

"В связи с этим по всему миру места массового скопления людей, включая мечети, церкви и святилища, были закрыты. По этой причине мусульмане не смогли отпраздновать Рамазан и Гурбан байрамы в мечетях, а христиане - Пасху в церквях. Как известно, Хадж, который является одним из важных устоев ислама, в этом году был проведен в крайне ограниченных рамках прибытие паломников из других стран было невозможно.

Как известно, месяцы Мухаррам и Ашура в этом году также совпадают с очень неблагоприятным периодом с точки зрения пандемии коронавируса. В этой связи приоритетными становятся такие вопросы, как защита здоровья человека и предотвращение распространения вируса. В такой ситуации перед азербайджанским государством стоит важная задача по обеспечению здоровья и безопасности населения.

С самого начала Азербайджан делает все для защиты здоровья населения. В результате наблюдается положительная тенденция в в деле недопущения предотвращения распространения вируса.

Считаю, что для сохранения этой тенденции мы должны соблюдать установленные правила предосторожности и в месяц Мухаррам. С точки зрения следования священным фетвам и рекомендациям мусульманских богословов и религиозных деятелей крайне важно проведение обрядов Мухаррам ,по аналогии с поведением в период Рамазан байрамы — чтение молитв в домашних условиях в индивидуальном порядке, наблюдение за традиционными ритуалами в виртуальном пространстве. Так как проведение массовых религиозных мероприятий и церемоний в связи с Ашурой может подорвать успех страны в борьбе с новым типом коронавируса, привести к повторному ухудшению ситуации, продлению режима карантина и даже его ужесточению.

Правоверные мусульмане Азербайджана с большим уважением относятся к решениям, государства в связи с пандемией, высоко ценят проделанную работу, и вносят свою лепту в борьбу с глобальным бедствием, проявляя высокую ответственность и дисциплину.

Азербайджанский народ, наши граждане всегда демонстрировали понимание и высокую культуру. Наши верующие также призывают людей учитывать текущую непростую ситуацию", - сказала Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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