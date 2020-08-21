В Азербайджане стартовал прием заявлений в электронной форме в связи с итогами выпускных экзаменов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начался прием заявлений в электронной форме в связи с итогами выпускных экзаменов, проведенных 29 и 30 июля для 11-классников (в том числе вступительный экзамен для выпускников прошлых лет).

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), до того, как подать заявление в апелляционную комиссию, учащиеся должны ознакомиться со своими результатами, графическим изображением бланка ответов, критериями оценки каждого открытого задания на сайте ГЭЦ. Опыт предыдущих экзаменов показывает, что около 30% поступающих вообще не ответили на вопросы или обратились в комиссию без сопоставления своих результатов. Такие обращения абитуриентов рассматриваться не будут.

Желающие обратиться в апелляционную комиссию могут зарегистрироваться 21-23 августа, заполнив электронную форму заявки на сайте apelyasiya.dim.gov.az. Те, кто не зарегистрируется в течение этого периода, позже не смогут подать апелляцию.

Участие ученика (абитуриента) в обсуждении его обращения является обязательным. Вместе с абитуриентом в обсуждении может участвовать один из родителей. Рассмотрение апелляции одного человека может длиться не более 15 минут. По истечении отведенного времени, в случае подключения постороннего человека или нарушений правил этического поведения рассмотрение апелляционного обращения прекращается.

Заявки будут рассматриваться в режиме онлайн (через программу Zoom) или по телефону - с 24 августа 2020 года.

(Текст: Турал Гараджаев)