Объявлен прием на вакантные места магистратуры вузов и АН Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил прием на вакантные места в магистратуру вузов и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), сообщает во вторник Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Выбор программы и специализации пройдет с 25 по 31 августа.

Прием на вакантные места магистратуры вузов и НАНА на 2020/2021 учебный год проводится на основе баллов, набранных на вступительном экзамене 23 февраля 2020 года.

Для участия в конкурсе на вакантные места бакалавры должны до 23:59 часов 31 августа зайти в соответствующий раздел на сайте ГЭЦ и подтвердить коды выбранных ими специальностей в «Заявлении на выбор специализации бакалавра».

Каждый бакалавр может выбрать коды до 20 специальностей, относящихся к программе экзамена, и специальности, касающиеся этой программы.

Список специальностей, по которым имеются вакантные места, опубликован в шестом номере журнала "Магистр".

(Текст: Кямаля Сеидова)