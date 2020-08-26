В месяц Мухаррам религиозные деятели обращаются к верующим посредством прямого эфира в соцсетях - УМК

БАКУ /Trend/ - В связи с тем, что мечети из-за пандемии закрыты, в месяц Мухаррам религиозные деятели обращаются к верующим посредством прямого эфира. То есть религиозные обряды транслируются в прямом эфире в социальных сетях, и люди могут смотреть их из дома.

Об этом в среду сказал Trend полномочный представитель Управления мусульман Кавказа (УМК), теолог гаджи Шахин Гасанли.

Он напомнил, что так было и во время священного месяца Рамазан.

"С первых дней месяца Мухаррам религиозные деятели выступают с проповедями посредством соцсетей, и так будет и в день Ашура", - сказал Гасанли.

Он добавил, что и сам обращается к верующим посредством социальных сетей, люди проявляют интерес, и очень многие подключаются к прямому эфиру.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)