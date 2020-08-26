Цена школьной формы в Азербайджане не изменилась (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Родители уже начали обращаться для приобретения школьной униформы.

Об этом в среду сказал Trend заведующий отделом продаж "Бакинского швейного дома" Этибар Азимов. По его словам, в сравнении с предыдущими годами в этом году обращений поступает меньше.

"В связи с тем, что в настоящее время учебные заведения закрыты, количество обращающихся для приобретения униформы не так велико, тем не менее родители в индивидуальном порядке обращаются и покупают форму. В ценах изменений нет. Униформа для учащихся начальных классов продается за 40 манатов, а для старшеклассников - за 46 манатов", - подчеркнул Азимов.

Он добавил, что в министерство образования в качестве предложения направлено несколько новых образцов школьной униформы.

Представляем вашему вниманию эти образцы.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)