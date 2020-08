БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Silk Way West, продолжает многолетнее стратегическое сотрудничество с компанией ACL Airshop, которая предоставляет логистические услуги в области авиационных грузоперевозок.

Silk Way West, являющаяся частью группы компаний Silk Way Group, подтвердила продление пятилетнего ULD соглашения с ACL Airshop - мирового лидера в области обслуживания карго отрасли. Отметим, что ACL Airshop является высокотехнологичной логистической компанией, обслуживающей около 200 ведущих мировых авиаперевозчиков в более чем 50 крупнейших аэропортах мира на шести континентах.

Одним из уникальных аспектов предложений компании является краткосрочная аренда и лизинговые решения для удовлетворения требований авиакомпаний к перевозке грузовых товаров. ACL Airshop заработала себе прочную мировую репутацию именно в области индивидуальных решений ULD. Необходимо упомянуть также, что ULD (Unit Load Device) является средством пакетирования, то есть формирования и скрепления авиагрузов. Перевозки грузов в контейнерах или на паллетах воздушного транспорта ускоряет процесс загрузки в самолет и обеспечивает контроль над грузоподъемностью воздушного средства.

Кроме сопровождения грузовых авиаперевозок для поставки ULD, в подписанном сторонами соглашении также присутствует пункт об управлении логистикой с применением инновационных решений, а также новейших технологий, обеспечивающих более быстрое обслуживание, более плавную логистическую балансировку и существенную экономию средств.

Немаловажным фактом является то, что сотрудничество группы компаний Silk Way Group с ACL Airshop имеет многолетнюю историю. Вот уже более 10 лет различные структуры Silk Way Group плодотворно и тесно взаимодействует с ACL Airshop в рамках стратегического партнерства. Silk Way West и ACL Airshop работают вместе, чтобы значительно повысить логистическую эффективность авиапарка компании посредством внедрения Bluetooth-инноваций для отслеживания ULD в реальном режиме. Все это в сочетании с деятельностью глобального операционного центра ACL в городе Амстердам (Нидерланды), общесетевых программ ULD Control, а также инновационного мобильного приложения FindMyULD обеспечивает более высокий коэффициент использования и максимальную экономическую эффективность авиаперевозок.

“Мы придерживаемся экономичной и гибкой бизнес-стратегии. Постоянное совершенствование логистики ULD - один из наших стратегических приоритетов. Это напрямую влияет на прибыль авиакомпании. Сотрудничество с ACL Airshop позволило нам существенно сэкономить средства за счёт повышения эффективности всего авиапарка. Благодаря развитию инноваций в технологиях и модели обслуживания ACL Airshop стала для нас «стратегическим партнером». Совместная работа принесла ощутимую выгоду как нам, так и нашим клиентам» - отметил Эмиль Хасаншин, вице-президент по международным грузовым операциям Silk Way West.

«Мы дорожим нашим многолетним партнерством с Silk Way Group. Для нас большая честь продолжать предлагать и внедрять свои эффективные, рентабельные и гибкие решения для Silk Way West», - сказал управляющий директор ACL Airshop в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки Морис Ван Терхейден. Председатель и генеральный директор материнской компании ACL Airshop Стив Таунс отметил следующее: «Мы приветствуем рост активности Silk Way West во всемирном противодействии пандемии, вызванной вирусом COVID-19».

Напомним, что Silk Way Group является динамично развивающейся группой компаний, занимающей одно из ведущих мест в экономике Азербайджана. Созданная 14 июля 2006 года с целью управления осуществляющими грузовые авиаперевозки компаниями Silk Way Group базируется на территории Международного Аэропорта им. Гейдара Алиева. На данный момент она объединяет три компании: Silk Way Airlines, Silk Way West и Silk Way Technics, занимающиеся обеспечением авиа грузоперевозок, а также поддержанием лётной годности воздушных судов.

Silk Way West была основана в 2012 году и на сегодняшний день ежемесячно осуществляет около 250 регулярных и чартерных рейсов. Авиапарк компании состоит из 12 оснащённых самыми передовыми системами безопасности самолётов Boeing 747-400F и Boeing 747-8F. Согласно данным авиаконцерна Boeing в 2016 году компания Silk Way West была признана самым быстрорастущим авиаперевозчиком по таким критериям, как динамика роста флота, расширение географии полётов и объём перевозимого груза. Сегодня по всем этим критериям авиакомпания занимает третье место в Европе.