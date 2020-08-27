Муниципалитет Хокмали оштрафован на крупную сумму

БАКУ /Trend/ - В ходе мониторинга, проведенного Государственной службой экологической безопасности, было выявлено, что в жилом массиве "Атялы" поселка Хокмали Абшеронского района не вывозится мусор, сообщил в четверг Trend заместитель начальника Службы Рамал Багиров.

Также выяснилось, что на территории муниципалитета Хокмали не впервые скапливается и не вывозится мусор, в связи с этим перед руководством муниципалитета ставились серьезные задачи, но необходимые меры не принимались.

Муниципалитету было дано еще одно принудительное указание об очистке территории от отходов. Несмотря на неоднократные предупреждения, процесс вывоза мусора на указанной территории осуществлялся неправильно. В данной связи был составлен акт и протокол о наложении штрафа на муниципалитет в размере от 6500 до 8000 манатов, собранные материалы были направлены в Абшеронский районный суд.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова.)