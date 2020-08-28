Дорожная полиция Баку обратилась к желающим выехать в регионы

БАКУ /Trend/ - Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к участникам движения, намеревающимся выехать в регионы страны, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление.

В сообщении говорится, что въезд и выезд в города Баку, Джалилабад, Гянджу, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт и Евлах, а также в Абшеронский, Бардинский, Хачмазский, Геранбойский, Гёкгёльский и Сальянский районы, где действует усиленный карантинный режим, осуществляется только на основании командировочных удостоверений, либо информации, внесенной на портал "icaze.e-gov.az". Как показывает практика, лица, работающие и и проживающие в Баку, Сумгайыте и в Абшеронском районе, пытаются выехать в командировку в регионы республики именно в конце недели.

Для предотвращения случаев злоупотребления выданными разрешениями, Управление доводит до сведения участников движения, что в случае, если эти лица в конце недели будут пытаться выехать в вышеуказанные территории, несмотря на выданные им командировочные удостоверения и внесенную информацию в портал "icaze.e-gov.az", сотрудники, занятые в сферах услуг, не функционирующих в субботу и воскресенье, не будут пропущены через карантинные посты на границе административных территорий, в которых действует усиленный карантинный режим.

(Текст: Кямаля Сеидова.)