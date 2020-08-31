В Азербайджане прошло заседание Трехсторонней комиссии по социальным и экономическим вопросам

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время ожидается, что Азербайджан ратифицирует Конвенцию № 155 Международной организации труда (МОТ) "О безопасности, гигиене труда и производственной среде". В соответствии с подходами МОТ в трудовое законодательство также будут внесены многочисленные изменения, которые будут служить интересам как работников, так и работодателей.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на очередном заседании Трехсторонней комиссии по социальным и экономическим вопросам сказал министр труда и социальной защиты населения, председатель комиссии Сахиль Бабаев.

В комиссии представлены министерство труда и социальной защиты населения, Конфедерация профсоюзов Азербайджана и Национальная конфедерация предпринимателей (работодателей) Азербайджана.

Министр подчеркнул, что одним из направлений реформ в социальной сфере по поручению Президента Ильхама Алиева является постоянное совершенствование трудового законодательства на основе прогрессивных международных норм. С этой целью подготовлен новый законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс. Изменения послужат более полному обеспечению трудовых, социальных и экономических прав участников рынка труда.

Отметив, что наша страна, член руководящего органа МОТ (İLO Governing Body), в прошлом присоединилась к 58 конвенциям МОТ, Бабаев отметил, что Конвенция, которая подлежит ратификации, также направлена ​​на обеспечение безопасности труда. Министр сказал, что Центр охраны труда, который предусматривается создать, также внесет важный вклад в эту область.

Далее состоялись выступления по вопросам повестки заседания. Был утвержден обновленный в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) рабочий план Комиссии на 2020 год, а также внесены некоторые изменения в состав Комиссии.

В ходе заседания были обсуждены проекты Закона о внесении изменений в Трудовой кодекс и "Национальную стратегию по развитию социального обслуживания в Азербайджане на 2020-2026 годы", осуществление государственного контроля за соблюдением трудового законодательства с учетом рисков и проекты создания Центра охраны труда, законопроект о внесении изменений в закон "О небанковских кредитных организациях,", вопросы ратификации Конвенции № 155 МОТ.

(Текст: Турал Гараджаев)