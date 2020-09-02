В постпандемический период более остальных будет развиваться IT-сектор – Абульфаз Сулейманлы

БАКУ /Trend/ - Постпандемическая ситуация создает благоприятные условия для формирования новых экономических сфер.

Об этом в среду сказал Trend заведующий кафедры социологии турецкого университета "Ускюдар", доктор социологических наук, профессор Абульфаз Сулейманлы, комментируя вопрос о том, какие сферы будут более востребованы после пандемии.

По его словам, после пандемии стремительное изменение произойдут в сфере технологий и будет развиваться сфера дистанционного управления ими: "Если представить, что все секторы будут цифровизированы, то больше всего будет развиваться сектор информационных технологий (IT). Также будет развиваться сельское хозяйство и его сектора, в частности, большое значение приобретет вопрос продовольственной безопасности».

Что касается вопроса, в каких кадрах будет большая потребность, то Сулейманлы отметил, что нужны будут сотрудники, умеющие максимально хорошо использовать технологические новшества, лица с инновационным мышлением, те, кто обладает творческим воображением, для разработки новой продукции и использования новых методов работы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)