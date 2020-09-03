В Баку ожидается поставка еще одной партии «лондонских» такси

БАКУ /Trend/ - В Баку планируется увеличить количество «лондонских» такси.

Об этом, в ответ на запрос Trend, сообщили в четверг в министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

В структуре добавили, что в данной связи проводится определенная работа: «Обновление таксопарка один из приоритетов транспортного сектора страны, в связи с чем проводятся определенные работы».

Было сказано, что граждане могут воспользоваться услугами «лондонских такси», позвонив на номер «1000», или с помощью мобильного приложения "Baku Taxi": «Оплата за проезд в такси выводится на таксометр или отправляется пассажиру по мобильному приложению».

Отметим, что в страну доставлено 100 отвечающих современным стандартам новых «лондонских такси» модели LEVC TX с 6-местным салоном. Автомобили конфигурации Smart могут ехать на электричестве до 130 километров, после чего можно поменять режим. А это означает сведение к нулю причинение вреда окружающей среде и экологии.

Такси, в которых широко применяются технологии Smart, являются безопасными как для водителей, так и для пассажиров. Так, автомобиль сам предупреждает водителя о предельно допустимой скорости на дороге. В случае если водитель потерял направление или изменил траекторию движения, специальные сенсоры передают ему соответствующую информацию.

Пассажирская кабина новых такси шире, чем в предыдущих «лондонских такси», и имеет шесть сидений. Автомобили оборудованы USB-портами, Wi-Fi и CPS.

Для минимизации контакта между водителем и пассажиром установлена стеклянная перегородка, что весьма выгодно также с точки зрения изоляции в период пандемии.

В кабине есть специальный микрофон для связи с водителем, панель управления со шрифтом Брайля для незрячих пассажиров и справочное табло для лиц с проблемами со слухом. Автомобиль оснащен пандусом для лиц с физическими ограничениями.

Оплату в этих такси можно будет производить и через POS-терминалы.

Отметим также, что новые такси оснащены системой Android, что создает широкие возможности для водителей. Так, они могут управлять всеми процессами через монитор.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)