В Азербайджане прием запросов по смене учащимися школ будет вестись до 11 сентября

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане прием запросов по переводу учащихся из одного учебного заведения в другое будет вестись до 11 сентября, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобразования.

Затем, в связи с началом учебного года и комплектацией классов, прием запросов временно будет приостановлен.

До настоящего времени поступили 13 тыс. запросов по смене учащимися школ.

Напомним, что электронная система по переводу учащихся была запущена 15 августа 2019 года.

Для ее использования родители должны зарегистрироваться на портале www.sy.edu.az

(Текст: Кямаля Сеидова)