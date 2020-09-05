В Азербайджане обнаружены древние кувшинные погребения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В селе Юхары Сарыджала Тертерского района в ходе хозяйственных работ обнаружены образцы материальной культуры, керамические сосуды и человеческие кости древней эпохи. Территория взята под контроль ИВ Тертерского района.

Как сообщает в субботу Trend, на территории был произведен осмотр с участием сотрудников Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры и Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана.

В ходе осмотра было обнаружено два кувшинных захоронения, которые по предварительным оценкам относятся к периоду от первого века до нашей эры и до первого века нашей эры.

На территории планируется проведение археологических исследований.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)