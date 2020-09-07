В Азербайджане начался выбор вакансий по приему на работу учителей

БАКУ /Trend/ - Для выбора вакансий в рамках конкурса по приему на работу учителей общеобразовательных учреждений, входящих в систему минобразования, в 2020-2021 учебном году установлен проходной балл по 10 предметам, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

Проходной балл по азербайджанскому языку и литературе, а также для преподавания в начальных классах составил 36, по русскому языку и литературе, русскому языку, биологии, физике, французскому языку, физкультуре, музыке и изобразительному искусству – 30 баллов.

Кандидаты, участвовавшие в экзаменах по приему на работу по этим предметам, и набравшие проходной балл, 8-9 сентября смогут выбрать вакансию.

О проходном балле и дате выбора специальностей по другим предметам будет сообщено в ближайшие дни.

В отличие от прошлых лет, кандидаты также смогут выбрать вакантные места в профучреждениях.

Отметим, что были рассмотрены апелляционные жалобы учителей по экзаменам по приему на работу, проведенным 14-28 августа, и результаты отправлены на личные страницы кандидатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)