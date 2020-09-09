В Азербайджане оглашены условия конкурса в рамках выбора специальностей по приему в вузы

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил условия проведения конкурса по группам специальностей вузов на 2020-2021 учебный год.

Как сообщает в среду Trend, по I группе специальностей (бюджетное и платное обучение) к конкурсу допускаются абитуриенты, набравшие минимум 200 баллов, в том числе минимум 100 баллов во втором туре вступительного экзамена.

Требования по определенным специальностям несколько отличаются:

- по специальностям "Математика", "Физика", "Информатика" к конкурсу допускаются абитуриенты с общим баллом не менее 250;

- по специальностям, которые преподаются на английском языке, государственных вузов (за исключением Университета ADA) к конкурсу допускаются абитуриенты, набравшие на первом этапе вступительных экзаменов (выпускной экзамен для выпускников этого года) не менее 40 баллов по английскому языку;

- к конкурсу по приему на следующие специальности (платное обучение) допускаются абитуриенты, набравшие не менее 150 баллов, в том числе во втором туре - не менее 50 баллов (на бюджетной основе - набравшие не менее 200 баллов, в том числе не менее 100 баллов во втором туре экзаменов): инженер по мелиорации; учитель технологии; инженер-эколог.

К конкурсу по следующим специальностям (бюджетное и платное обучение) допускаются абитуриенты, набравшие не менее 150 баллов, в том числе во втором туре - не менее 50 баллов: агрономия; лесоводство; рыбоводство; виноградарство; почвоведение и агрохимия; землеустройство и кадастр недвижимости; зооинженерия.

По II группе специальностей (бюджетное и платное обучение) к конкурсу допускаются абитуриенты, набравшие минимум 200 баллов, в том числе не менее 100 баллов во втором туре вступительного экзамена.

Требования по определенным специальностям несколько отличаются:

- по специальностям, которые преподаются на английском языке, государственных вузов (за исключением Университета АDА) к конкурсу допускаются абитуриенты, набравшие на первом этапе вступительных экзаменов (выпускной экзамен для выпускников этого года) не менее 40 баллов по английскому языку;

- к конкурсу по приему на следующие специальности на платной основе допускаются абитуриенты, набравшие не менее 150 баллов, в том числе во втором туре - не менее 50 баллов (на бюджетной основе - набравшие не менее 200 баллов, в том числе не менее 100 баллов во втором туре экзаменов): маркетинг; управление бизнесом; регионоведение (по регионам); туристический гид; организация туристического дела.

По III группе специальностей (бюджетное и платное обучение) к конкурсу допускаются абитуриенты, набравшие не менее 200 баллов, в том числе не менее 100 баллов во втором туре вступительного экзамена. Требования по определенным специальностям несколько отличаются:

- по специальностям, преподающимся на английском языке, государственных вузов (за исключением Университета АDА) к конкурсу допускаются абитуриенты, набравшие по этому предмету на первом этапе вступительных экзаменов (выпускной экзамен для выпускников этого года) не менее 40 баллов;

- к конкурсу по приему на следующие специальности на платной основе допускаются абитуриенты, набравшие не менее 150 баллов, в том числе во втором туре - не менее 50 баллов (на бюджетной основе - набравшие не менее 200 баллов, в том числе не менее 100 баллов во втором туре экзаменов): музееведение, архивное дело и защита памятников; социальная работа.

По IV группе специальностей (бюджетное и платное обучение) к конкурсу допускаются абитуриенты, набравшие не менее 200 баллов, в том числе не менее 100 баллов во втором туре вступительного экзамена. Требования по определенным специальностям несколько отличаются:

- по специальностям, преподающимся на английском языке, государственных вузов к конкурсу допускаются абитуриенты, набравшие по этому предмету на первом этапе вступительных экзаменов (выпускной экзамен для выпускников этого года) не менее 40 баллов;

- к конкурсу по приему на специальность "Экология" на платной основе допускаются абитуриенты, набравшие не менее 150 баллов, в том числе во втором туре - не менее 50 баллов (на бюджетной основе - набравшие не менее 200 баллов, в том числе не менее 100 баллов во втором туре экзаменов).

В V группе специальностей конкурс по приему на специальности, требующие особых способностей, экзамены по способностям которых оцениваются баллами, проводится на основании баллов, набранных абитуриентом на экзамене по способностям, а конкурс по приему на специальности, требующие особых способностей, экзамены по способностям которых оцениваются зачетом, проводится на основании общих баллов, набранных абитуриентами в ходе вступительных экзаменов (выпускных экзаменов для выпускников этого года).

Абитуриенты, подавшие документы для приема в высшие учебные заведения специального назначения, в первую очередь принимают участие в конкурсе по соответствующим специальностям этих учебных заведений. Абитуриент может участвовать в конкурсе по приему на специальности одного высшего учебного заведения специального назначения. Кандидатам, которые не прошли конкурс этого учебного заведения, разрешается принимать участие в общем конкурсе по другим специальностям в рамках соответствующей группы.

Отметим, что выбор специальностей для приема в вузы республики на 2020-2021 год будет вестись с 10 по 20 сентября.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)