На линии бакинского метро пущены еще два поезда

БАКУ /Trend/ - Два состава современного типа, доставленные в июне из России, были протестированы в электрическом депо "Нариманов" и пущены на линию.

Об этом сказал глава пресс-службы ЗАО "бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, подвижные составы относятся к серии 81-765 B/766, производства завода "Метровагонмаш", входящего в состав АО "Трансмашхолдинг". Они будут курсировать по "зеленой" ветке: "Напомним, что согласно договору, заключенному в октябре 2019 года с "Метровагонмаш", в 2020-2022 годы в Баку должны быть доставлены 60 новых вагонов, по 20 вагонов ежегодно. Таким образом, четыре новых поезда четвертого поколения, которые предусмотрено доставить в течение 2020 года, уже привлечены к пассажироперевозкам, и два первых таких поезда работают с 29 июня. В локомотивном парке Бакметрополитена число поездов самого современного типа достигло 15-и. Новые вагоны произведены по техническим требованиям бакинского метро. Поезда оснащены системой кондиционирования, рассчитанной на климатические условия Баку".

Мамедов также добавил, что в головных вагонах новых поездов 38 сидений, в промежуточных - 44: "Всего вместимость пассажиров в головных вагонах составляет 315, в промежуточных - 329 человек. В вагонах есть USB-порты. Двери вагонов шире по сравнению с вагонами прошлого поколения.

Напомним, что в 2015 году Бакметрополитен приобрел у АО "Трансмашхолдинг" 15 вагонов нового типа, в 2018 - 10, в 2019 - 30 и в 2020 году 20 вагонов нового типа.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)