В Хазарском районе Баку состоялось открытие детсадов, построенных Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наравне со всеми другими сферами проявляется внимание и забота усилению социальной защиты детей, с тем, чтобы они росли здоровыми и счастливыми. Наглядным подтверждением тому сдача в эксплуатацию современных детсадов-яслей.

Фонд Гейдара Алиева вносит особый вклад в строительство новых детских воспитательных учреждений, а также реконструкцию существующих на уровне самых современных требований.

Важную роль с этой точки зрения играют проекты, осуществляемые Фондом по реконструкции дошкольных воспитательных учреждений.

Программа «Развитие дошкольных образовательных учреждений» Фонда Гейдара Алиева еще раз доказывает, что воспитание детей составляет одну из основных направлений деятельности Фонда.

В сфере деятельности Фонда, связанной с образованием, значительное место отведено реконструкции дошкольных учебных заведений, достижению серьезных качественных изменений в этой сфере. Эти важные проекты — успешный и логический результат политики, проводимой в Азербайджане по усилению социальной защиты детей.

16 сентября в жилом районе «Гышлаг» поселка Зиря Хазарского района Баку состоялось открытие детсада № 2, построенного при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

В мероприятии приняли участие представители Фонда Гейдара Алиева, Исполнительной власти Хазарского района, общественного объединения «Региональное развитие», сообщает в среду Trend.

Детский сад снабжен Фондом Гейдара Алиева необходимой мебелью и оборудованием.

Директор детского сада Илаха Расулова отметила, что строительство Фондом Гейдара Алиева детсада на 60 мест началось в декабре 2019 года, строительные работы завершились в июле 2020 года. Общая территория одноэтажного детсада 0.0894 гектара. На территории детсада построены подземный резервуар для питьевой воды, котельная, насосная станция, здание обеспечено бесперебойным водоснабжением, электрической и отопительной системами. Здание детсада состоит из помещения на две группы. На территории имеется игровая площадка. Комната для занятий и спальная комната обеспечены всем необходимым оборудованием и принадлежностями. В связи с пандемией в детском саду строго соблюдаются все гигиенические правила. На территории двора детсада проведены работы по благоустройству и озеленению, территория вымощена камнем, посажены декоративные кусты и цветы, установлена система освещения. Дороги вокруг детсада благоустроены.

Детсад-ясли в поселке Бина Хазарского района тоже построен на уровне современнейших стандартов.

16 сентября состоялось открытие детсада-яслей № 216, построенного Фондом Гейдара Алиева в поселке Бина Хазарского района.

В мероприятии, проведенном с участием представителей Фонда Гейдара Алиева, Исполнительной власти Хазарского района, Общественного объединения «Региональное развитие», директор детсада-яслей Ульвия Гулиева сказала, что комната для занятий и спальная комната двухэтажного здания снабжены необходимой мебелью и оборудованием. Было отмечено, что здание детсада на 80 мест состоит из комнат для четырех групп. На территории имеется игровая площадка. На территории двора детсада проведены работы по благоустройству и озеленению, территория вымощена камнем, посажены декоративные цветы и кусты, проведена система освещения. На дорогах вокруг детсада нанесено асфальтовое покрытие.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)